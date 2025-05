Addio nerazzurro | firma UFFICIALE prima del Mondiale per Club

Un addio che segna una nuova era: Rui Patricio lascia l'Atalanta per unirsi all'Al-Ain, proprio in vista del Mondiale per Club. Questo trasferimento non è solo un cambio di maglia, ma rappresenta anche un trend crescente di calciatori europei che cercano avventure esotiche e nuove sfide. In un mercato in fermento, ogni mossa potrebbe influenzare le sorti delle squadre nella prossima stagione. Sarà interessante vedere come reagirà la Serie A a questi cambiamenti!

Saluta la società, l'addio ormai è ufficiale: giocherà il Mondiale per Club Il campionato di Serie A è terminato poco meno di una settimana fa, ma i primi movimenti di mercato sono già iniziati. Non solo per quanto riguarda il mercato allenatori, ma anche per ciò che concerne i trasferimenti. L'Atalanta saluta Rui Patricio: firma per l'Al-Ain Un mercato che anima e animerà le prossime giornate, visto che i club che parteciperanno al Mondiale per Club dovranno lavorare per confermare nuovi innesti o aggiungere qualche componente alla propria rosa. Un po' come successo all'Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti che ha deciso di guardare alla Serie A per un nuovo innesto.

Ancelotti-Brasile è ufficiale: la vittoria del Mondiale 2026 si gioca a 7,50

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale brasiliana, in vista del Mondiale 2026.

