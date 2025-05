Addio Atalanta Rui Patricio all'Al-Ain è ufficiale | giocherà contro la Juventus al Mondiale per Club

Rui Patricio saluta l'Atalanta dopo una stagione e vola ad Al Ain, pronto a sfidare la Juventus al Mondiale per Club. Questo trasferimento segna la crescente attrattiva del calcio emiratino, sempre più palcoscenico per giocatori di calibro internazionale. Un cambio che non solo coinvolge il portiere portoghese, ma apre a nuove sfide per gli sportivi: chi sarà il prossimo a seguire le sue orme?

E` finita dopo una sola stagione l`avventura di Rui Patricio all`Atalanta: è ufficiale l`addio alla Dea, inizia una nuova avventura negli Emirati. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Addio Atalanta Rui Patricio Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rui Patricio giocherà il Mondiale per Club: accordo raggiunto con l'Al-Ain, esordirà contro la Juventus; Atalanta-Parma: Obiettivo 77 punti e addio a Toloi al Gewiss Stadium; Ederson e Lookman al passo d'addio? Dopo tre anni e un'Europa League vinta; L’Atalanta saluta la stagione e capitan Toloi: arriva il Parma per l’ultima di campionato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Addio Atalanta, Rui Patricio all'Al-Ain è ufficiale: giocherà contro la Juventus al Mondiale per Club

Segnala calciomercato.com: E` finita dopo una sola stagione l`avventura di Rui Patricio all`Atalanta: è ufficiale l`addio alla Dea, inizia una nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti. Il.

Atalanta, Rui Patricio ai saluti anticipati: verrà liberato per il Mondiale per Club

msn.com scrive: Il 37enne portiere lusitano, impiegato solo in 6 partite, sta per aggregarsi all’Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi Uniti ...

L’Al-Ain punta su Rui Patricio per il Mondiale per club: l’Atalanta libera il portiere

Riporta calcioatalanta.it: Rui Patricio potrebbe presto vestire la maglia dell’Al-Ain, con l’obiettivo di partecipare al prossimo Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti. Il portiere portoghese, attualmente legato ...