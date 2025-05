Addio Anguissa dall’Arabia fanno su serio | ecco quanto lo valuta il Napoli

Il Napoli è pronto a dire addio a Frank Anguissa, un pilastro della recente vittoria dello scudetto. La dirigenza ha fissato un prezzo per il suo trasferimento, con l'Arabia Saudita che sembra interessata a fare sul serio. Questo non è solo un cambio di casacca, ma un segnale di come i club arabi stiano investendo in talenti europei per alzare il livello del calcio mondiale. Rimanete sintonizzati: la saga Anguissa si fa avvincente!

Con l’addio sempre più vicino, la dirigenza del Napoli pensa alla valutazione, ecco la cifra chiesta per Anguissa. Frank Anguissa sembra sempre più vicino a lasciare il Napoli. Il centrocampista classe 1995, protagonista assoluto della cavalcata scudetto del Napoli, non ha trovato un accordo col club di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2027. Tutto sembra quindi portare ad una conclusione ovvia: Anguissa dirà addio alla maglia azzurra per trasferirsi altrove e iniziare una nova avventura. Ma dopo quattro anni, dove potrebbe andare l’ex Fulham? Anguissa, la valutazione del Napoli per il centrocampista. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Addio Anguissa, dall’Arabia fanno su serio: ecco quanto lo valuta il Napoli

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo

Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione.

CdS - Anguissa tentato dall'Arabia Saudita, il Napoli ripensa a Frattesi: è il grande obiettivo per il centrocampo

Secondo msn.com: Torna la tentazione Arabia Saudita per Frank Anguissa. Il forte interesse dell'Al-Qadisiyya spaventa il Napoli, che in caso di addio del suo centrocampista sarebbe pronto a tentare un nuovo assalto pe ...

Anguissa, è tornato il richiamo degli arabi. Per il Napoli con 20 milioni può partire (Corsport)

Segnala ilnapolista.it: Anguissa in Arabia? L’epilogo è tutto da scoprire. Stavolta a fare sul serio è l’Al-Qadisiyya. Il Napoli non farà sconti ...

Anguissa e Lobotka al bivio: il Napoli sogna Frattesi, è lui il grande obiettivo

Da fcinter1908.it: Conquistato il quarto scudetto della sua storia, il Napoli programma già la prossima stagione. Frattesi è il grande obiettivo ...