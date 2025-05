Addio alla madre di Pepita sua figlia sparì nel bosco L’Italia intera pregò con lei

La tragica notizia della scomparsa di Giovanna, la madre di Pepita, segna un doloroso capitolo per l'Italia intera, che si era unita in preghiera per la piccola dispersa. La storia ha messo in luce il legame profondo tra comunità e famiglia, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nei boschi, sempre più frequentati in cerca di avventure. Un appello a non dimenticare l'importanza della vigilanza in natura, per proteggere i nostri piccoli.

Ancona, 31 maggio 2025 – La storia di Giovanna e di sua figlia, una bambina di soli 22 mesi, aveva tenuto con il fiato sospeso tutta l’Italia. La piccola si era persa per i sentieri del Monte Conero, ad Ancona, andando per funghi insieme al padre. Tre giorni in ansia, con la città che si era mobilitata per aiutare nelle ricerche di quello scricciolo biondo il cui colore dei capelli irradiati dal sole l’aveva fatta conoscere alle cronache del tempo con un nomignolo prezioso, “Pepita”, come prezioso era stato il finale di quella vicenda che ancora oggi a raccontarla ha dell’incredibile. Era il 1981 e la bambina si chiamava Maria Corbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alla madre di Pepita, sua figlia sparì nel bosco. L’Italia intera pregò con lei

