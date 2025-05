Addio a Sergio Schembri | è morto lo storico volontario della Croce Gialla di Falconara

Falconara perde una figura iconica: Sergio Schembri, il cuore pulsante della Croce Gialla, è venuto a mancare. Con il suo sorriso e la sua dedizione, ha rappresentato un faro di speranza per la comunità, dimostrando come il volontariato possa cambiare vite. In un'epoca in cui la solidarietà è più importante che mai, la sua eredità continuerà a ispirare nuove generazioni. Riflessioni su quanto ognuno di noi possa fare per il prossimo!

Falconara piange la scomparsa di Sergio Schembri, storico volontario della Croce Gialla ed ex consigliere dell’associazione, conosciuto da tutti come il centralinista del martedì notte. “Con immenso dispiacere siamo a comunicare la scomparsa del nostro volontario”, scrive la Croce Gialla di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Addio a Sergio Schembri: è morto lo storico volontario della Croce Gialla di Falconara

Cerca Video su questo argomento: Addio Sergio Schembri Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vasco Rossi, morto l'amico Sergio Silvestri, co-autore di “La Strega”. La dedica sui social: «E poi ci troveremo come le star»

Lo riporta msn.com: Vasco Rossi dice addio all'amico e storico collaboratore Sergio Silvestri. Co-autore di uno dei brani più amati, “La Strega - La diva del sabato sera”, è ...

Sergio Silvestri è morto, Vasco Rossi dice addio all'amico con cui scrisse «La strega»: «Resterai sempre nel mio cuore»

Da msn.com: Lo storico collaboratore di Vasco Rossi aveva 73 anni: avevano frequentato il collegio dei salesiani. Insieme firmarono anche «Non siamo mica gli americani». Ebbe anche il merito di presentare Solieri ...

Lutto per Vasco Rossi, è morto l’amico storico Sergio Silvestri: “E poi ci troveremo come le star”

Segnala msn.com: L’artista, co-autore di uno dei brani più amati, “La Strega - la diva del sabato sera”, si è spento a Mirandola all’età di 73 anni: "Resterai sempre nel mio cuore" ...