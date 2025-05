Addio a Primicerio la politica gli rende omaggio | al funerale Schlein Renzi e Rosy Bindi

Firenze si ferma per dare l'ultimo saluto a Mario Primicerio, un simbolo della politica locale che ha segnato un’epoca. L'affluenza di volti noti, da Elly Schlein a Matteo Renzi, sottolinea quanto la sua eredità sia viva nel dibattito politico attuale. Questo momento di commemorazione non è solo un addio, ma un richiamo all'importanza dell'impegno civico in tempi di cambiamento. La memoria di Primicerio ispira una nuova generazione a ripensare il futuro

Firenze, 31 maggio 2025 – Da Elly Schlein a Matteo Renzi, da Rosy Bindi alla sindaca Sara Funaro e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: tanti nomi noti della politica nella chiesa di Santo Stefano in Pane a Firenze, gremita per i funerali di Mario Primicerio, ex primo cittadino della città dal 1995 al 1999. A concelebrare le esequie c’erano l'arcivescovo fiorentino Gherardo Gambelli, il cardinale e suo predecessore Giuseppe Betori, e l'ex presidente della Cei Gualtiero Bassetti. Presenti, tra gli altri, anche l'ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici, il segretario del Pd fiorentino Andrea Ceccarelli e l'ex parlamentare Rosa Maria Di Giorgi, la vicesindaca di Firenze Paola Galgani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Primicerio, la politica gli rende omaggio: al funerale Schlein, Renzi e Rosy Bindi

La Magi...a del fantasma riunisce Renzi e Calenda: "Non è politica". Schlein in crisi

La recente "magia del fantasma" riunisce Matteo Renzi e Carlo Calenda, richiamando l'attenzione sulla crisi della leadership di Elly Schlein.

Cerca Video su questo argomento: Addio Primicerio Politica Rende Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Addio a Mario Primicerio, che fu sindaco di Firenze dal 1995 al 1999. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Addio a Primicerio, la politica gli rende omaggio: al funerale Schlein, Renzi e Rosy Bindi

Scrive lanazione.it: Per l’ultimo saluto all’ex sindaco di Firenze presenti le istituzioni cittadine e regionali, da Giani a Funaro. Sulla bara la bandiera della pace ...

Addio a Mario Primicerio, anche Cassano Jonio piange il "Sindaco della Pace"

Segnala ecodellojonio.it: Dalla Calabria un commosso saluto all'ex Primo cittadino di Firenze, erede e custode del pensiero di Giorgio La Pira<br /> ...

Addio a Mario Primicerio: chi era il sindaco matematico di Firenze deceduto nella notte a 84 anni

tag24.it scrive: Chi era Mario Primicerio, matematico ed ex sindaco di Firenze: una vita tra scienza, impegno civile e dialogo per la pace.