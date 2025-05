Addio a Marco Bordonali | un vita da medico in trincea in Pronto soccorso tra Milano ed Erba

Un grande lutto per la comunità medica: ci lascia il dottor Marco Bordonali, un simbolo di dedizione e passione. Con i suoi 61 anni, ha vissuto una vita "in trincea", affrontando le sfide del Pronto Soccorso tra Milano ed Erba. In un periodo in cui il sistema sanitario è sotto pressione, la sua eredità ci ricorda l'importanza di professionisti come lui. La sua umanità e competenza rimarranno un faro per le generazioni future.

Sirtori (Lecco) – È morto il dottor Marco Bordonali, ex primario di Pronto soccorso a Milano e a Erba. Aveva 61 anni, compiuti a febbraio, e risiedeva a Sirtori. È stato primario dei reparti di Pronto soccorso dell'ospedale privato San Giuseppe di Milano dal 2011 al 2022, e poi del Fatebenefratelli di Erba. Ha lavorato inoltre al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e anche in Francia. La carriera. Una carriera all'insegna dell' emergenza la sua, Laureatosi in Medicina e chirurgia nel 1994 a Milano, nel 2000 si era specializzato in Chirurgia d'urgenza, sempre a Milano. Diverse le esperienze professionali: assistente in una casa di riposo, il 118, il Pronto soccorso di Merate appunto, l'ospedale universitario di Avicenne di Bobigny a Parigi dove è stato responsabile dell'area chirurgico-traumatologica sempre del Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Marco Bordonali: un vita da medico in trincea in Pronto soccorso tra Milano ed Erba

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno

Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.