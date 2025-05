Addio a Loretta Swit star di MASH e Love Boat | aveva 87 anni

È venuta a mancare Loretta Swit, l’iconica Maggiore Margaret 'Hot Lips' Houlihan di M*A*S*H, a 87 anni. La sua interpretazione ha segnato un’epoca, rendendola una figura simbolo di resilienza e umanità in un contesto di guerra. Oggi, mentre il mondo celebra la diversità dei personaggi femminili nelle serie tv, la sua eredità continua a ispirare nuove generazioni di attrici. Un tributo a una leggenda che ha saputo tocc

L'attrice era conosciuta principalmente per il ruolo di Margaret nella celebre serie televisiva ispirata al lungometraggio di Robert Altman. Il portavoce di Loretta Swit, Harlan Boll, ha annunciato pubblicamente la scomparsa della star di MASH, celebre per aver interpretato il Maggiore Margaret 'Hot Lips' Houlihan nella serie tv. Loretta Swit aveva 87 anni ed è scomparsa nella sua casa di New York per cause naturali. Grazie al suo ruolo nella serie, l'attrice ricevette una nomination ad un premio Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie comedy dal 1974 al 1983, vincendo il premio nel 1980 e nel 1982.