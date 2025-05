Addio a Ernesto Pellegrini patron dell' Inter ' tedesca'

È con grande tristezza che salutiamo Ernesto Pellegrini, il leggendario patron dell'Inter. Sotto la sua guida, gli anni '80 e '90 hanno visto la rinascita della squadra, riportando lo scudetto a Milano. La sua passione per il calcio e la fede nerazzurra rimarranno nei cuori di tutti i tifosi. In un’epoca in cui il calcio è sempre più business, Pellegrini ci ricorda il valore delle emozioni autentiche.

AGI - Un uomo di cuore e di fede, cristiana e nerazzurra: il nome di Ernesto Pellegrini, morto a Milano all'età di 84 anni, è legato indissolubilmente all' Inter di cui è stato un innamoratissimo presidente, dal 1984 al 1995. Furono gli anni della pattuglia tedesca che dopo nove anni riportò lo scudetto ai nerazzurri, quello dei record di Trapattoni nel 1989, e al ritorno a un trionfo europeo dopo 26 anni con la Coppa Uefa del 1990. L'approdo all'Inter dell'imprenditore milanese fa parte di un calcio che non esiste più: "Caro presidente - scrisse nel dicembre del 1979 all'allora patron nerazzurro, Ivanoe Fraizzoli, "mi permetta di dare un contributo ai successi della mia squadra". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Addio a Ernesto Pellegrini, patron dell'Inter 'tedesca'

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

