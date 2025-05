Addio a Ernesto Pellegrini imprenditore visionario e presidente dell’Inter dei record

Ci lascia Ernesto Pellegrini, imprenditore visionario e presidente dell'Inter che ha scritto la storia del calcio. A 84 anni, il suo ricordo vive nelle vittorie del club nerazzurro e nel suo impero nella ristorazione. Pellegrini è l'emblema di un'Italia che sa sognare e costruire. La sua eredità non è solo sportiva, ma rappresenta anche il potere dell’impegno e della passione nell’affrontare sfide enormi. Un esempio da seguire!

Si è spento all’età di 84 anni Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’ Inter e figura di spicco dell’imprenditoria italiana. Sotto la sua guida, il club nerazzurro visse una delle sue epoche più gloriose, mentre nel mondo degli affari costruì un impero nel settore della ristorazione collettiva. Dalle mense al calcio: l’ascesa di un self-made man Nato a Milano il 14 dicembre 1940 da una famiglia di ortolani, Pellegrini iniziò la sua carriera come contabile alla Bianchi, azienda produttrice di biciclette. Nel 1965, intuendo le potenzialità della ristorazione aziendale in un’Italia in pieno boom economico, fondò l’ Organizzazione Mense Pellegrini, che si evolse nella Pellegrini S. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Ernesto Pellegrini, imprenditore visionario e presidente dell’Inter dei record

