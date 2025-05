Addio a Ernesto Pellegrini | guidò l’Inter verso la vittoria dello scudetto dei record

È un giorno di lutto per l'Inter e per il calcio italiano: Ernesto Pellegrini, presidente che ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra, ci ha lasciato. Con lui è svanito il ricordo di uno scudetto leggendario, quello dei record. Un uomo che ha amato profondamente la sua squadra, capace di unire tifosi in un momento di grande celebrazione. La sua eredità vive nel cuore di ogni interista.

"Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter, ed Ernesto, te ne sei voluto andare. Gli hai voluto tanto bene", ha commentato sui social Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter, ricordando i meriti e i traguardi dello storico presidente della squadra nerazzurra.

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.