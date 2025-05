Adamello ritrovato sotto Caré Alto il corpo di Aziz Ziriat | era disperso da gennaio

Il drammatico ritrovamento del corpo di Aziz Ziriat nel gruppo dell'Adamello riaccende i riflettori sulle sfide e i pericoli legati all'escursionismo in montagna. Con l’aumento delle attività outdoor post-pandemia, è fondamentale ricordare l’importanza della sicurezza e della preparazione. Questo triste evento ammonisce tutti gli amanti della natura: non sottovalutate mai la montagna. Ogni escursione deve essere pianificata con attenzione e rispetto per l'ambiente.

(Adnkronos) – È stato ritrovato oggi il corpo di Aziz Ziriat, il 36enne di Londra disperso nel gruppo dell'Adamello (val Rendena) dallo scorso gennaio. Ziriat si trovava assieme al suo compagno di escursione Samuel Harris, 35 anni, nella zona del Carè Alto, all'interno del gruppo dell'Adamello, nei giorni di Capodanno. L’allarme era partito quando i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Adamello, ritrovato sotto Caré Alto il corpo di Aziz Ziriat: era disperso da gennaio