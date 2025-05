Adam il bambino di Gaza con nove fratelli uccisi in un raid israeliano verrà in Italia per le cure

Adam, undici anni e un destino stravolto: la guerra gli ha portato via nove fratelli in un raid a Gaza. Ora, grazie alla decisione della madre, il piccolo avrà una chance di cura in Italia. Una storia che si intreccia con il tema dei diritti dei bambini in conflitto, un argomento sempre più attuale. La speranza è che questo viaggio segni una nuova vita per lui e la sua famiglia.

L'ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "La mamma di Adam ha deciso di fare curare il figlio in Italia". Ora serve l'autorizzazione delle autorità sanitarie israeliane. Il bambino, di 11 anni, dovrebbe venire in Italia con la zia e quattro cugini piccoli. L'ipotesi è che sia operato l'11 giugno, ma non è ancora certo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Adam, il bambino di Gaza con nove fratelli uccisi in un raid israeliano verrà in Italia per le cure

Cerca Video su questo argomento: Adam Bambino Gaza Nove Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Adam e i nove fratelli uccisi nel raid a Gaza, Zaia: «Pronti a curarlo in Veneto»; “Cureremo noi Adam”. L’Italia risponde all’appello per il bimbo di Gaza ferito; Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove; Ibrahim Faltas: bambini e neonati di Gaza non sono il nemico. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Adam, il bambino di Gaza con nove fratelli uccisi in un raid israeliano verrà in Italia per le cure

fanpage.it scrive: L'ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "La mamma di Adam ha deciso di fare curare il figlio in Italia" ...

Gaza, Tajani: "Adam verrà in Italia, forse operato l'11 giugno"

Scrive msn.com: "La mamma di Adam ha deciso di farlo venire in Italia, verrà appena possibile, appena risolti i problemi di autorizzazione, accompagnato dalla zia e da altri 4 bambini, i figli della zia". Lo ha detto ...

Sarà curato in Italia Adam, unico sopravvissuto di 10 fratellini

Si legge su msn.com: La conferma del ministro Tajani. La madre, la pediatra Alaa al-Najjar, ha dato il consenso per il trasferimento. Il bambino verrà con la zia e 4 cuginetti ...