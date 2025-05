Acquisizione di Rangers completata dal gruppo di San Francisco 49ers

Il Glasgow Rangers, una delle squadre più iconiche del calcio scozzese, ha appena cambiato rotta grazie all'acquisizione da parte di un consorzio americano, tra cui spiccano i nomi dei San Francisco 49ers. Questo passaggio rappresenta non solo un investimento nel calcio, ma segna anche l'emergere di un trend crescente: la connessione tra sport americani e calcio europeo. Un nuovo capitolo si apre per il club, pronto a conquistare nuovi traguardi!

2025-05-30 14:36:00 Ecco quanto riportato poco fa: I ranger sono stati ufficialmente rilevati da un consorzio statunitense incluso il braccio di investimento dei San Francisco 49ers. I colloqui sono in corso per mesi sul futuro del Glasgow Club, ma il gruppo guidato da Andrew Calanagh ha ora acquistato il 51% delle azioni del club. Verranno preparati £ 20 milioni di nuovi investimenti in estate e si prevede che un nuovo manager sarà nominato presto. Il Rangers Football Club è lieto di annunciare che un consorzio di investitori, guidato da Andrew Cavenagh e 49ers Enterprises, ha acquistato una quota di maggioranza nel club, con l’approvazione della FA scozzese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com