Acquaroli a Urbino | Palazzo Ducale patrimonio delle Marche

Il Palazzo Ducale di Urbino riacquista il suo splendore! Il presidente Francesco Acquaroli ha inaugurato lo studiolo del Duca Federico, un tesoro delle Marche che torna a brillare grazie a due anni di ricerche e meticolose restaurazioni. Questo evento non solo celebra la nostra storia, ma segna anche un trend crescente verso la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, fondamentale per attrarre turismo e riscoprire le radici della nostra identità . Non perdere l'occasione di ammirarlo!

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, era presente venerdì pomeriggio al Palazzo Ducale di Urbino per l’inaugurazione dello studiolo del Duca Federico da Montefeltro. Ambiente che, insieme con l’appartamento del Duca che lo ricomprende, riapre al pubblico dopo due anni di studi e ricerche e sette mesi di lavori di riqualificazione. Il presidente Acquaroli ha potuto ammirare gli interventi magistralmente e finemente eseguiti. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta nella sala del Trono. “È con grande piacere ritrovarsi oggi all’inaugurazione dello studiolo di Federico da Montefeltro, uno degli ambienti più rappresentativi e suggestivi del Palazzo Ducale di Urbino, scrigno prezioso di tanti tesori d’arte e di cultura, patrimonio della nostra regione e dell’umanità , di cui tutti andiamo fieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Acquaroli a Urbino: “Palazzo Ducale patrimonio delle Marche”

Regione Marche, il presidente Acquaroli oggi in visita ad Ancona, Camerino ed Urbino

Oggi è una giornata significativa per le Marche: il presidente Francesco Acquaroli visita Ancona, Camerino e Urbino, simboli di resilienza e rinascita.

