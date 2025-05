Acquafresca esalta Dimarco | Si è ripreso ciò che merita si è guadagnato tutto sul campo

Robert Acquafresca, ex attaccante dell'Inter, ha lodato il talento di Federico Dimarco, sottolineando quanto il giocatore si sia guadagnato il suo posto da protagonista. In un momento in cui il club milanese mira a tornare ai vertici del calcio europeo, le parole di Acquafresca risuonano come un forte incoraggiamento. Dimarco rappresenta una nuova generazione di calciatori che, con determinazione e talento, possono riportare l'Inter tra le stelle del calcio.

Acquafresca si è espresso sul momento dell'Inter e su Dimarco: le dichiarazioni dell'ex attaccante. Robert Acquadresca, ex attaccante dell' Inter che nel 2009 finì nel maxi scambio con il Genoa che portò a Milano Diego Milito, ha parlato a Sky Sport prima della finale di Champions contro il PSG: DIMARCO – «Per lui non fu un periodo semplice perché si ruppe un piede e dovette star fermo 7 mesi. E' un ragazzo umilissimo e si è ripreso tutto quello che si merita. Ha sempre avuto il desiderio di tornare all'Inter e ce l'ha fatta guadagnandosi tutto sul campo» OPERAZIONE TRIPLETE – «Eravamo diversi ad essere finiti nello scambio di Diego: io, Ranocchia, Bonucci.

Acquafresca: «Dimarco meritava l’Inter! Sion periodo difficile»

Robert Acquafresca, ex attaccante dell'Inter, riporta alla luce un periodo difficile per Federico Dimarco, sottolineando quanto sia importante il supporto in momenti critici.

