Acquafresca | Dimarco meritava l’Inter! Sion periodo difficile

Robert Acquafresca, ex attaccante dell'Inter, riporta alla luce un periodo difficile per Federico Dimarco, sottolineando quanto sia importante il supporto in momenti critici. La resilienza di Dimarco riflette una tendenza nel calcio moderno: la capacità di superare le avversità e tornare più forti. In un contesto sempre più competitivo, l'unità di squadra diventa fondamentale. Scopriamo insieme come la storia si ripete e i legami si rafforzano!

Robert Acquafresca, giocatore ex Inter, ha ricordato le sue esperienze in nerazzurro e su Sky Sport ha raccontato un periodo difficile di Federico Dimarco. PASSATO – Robert Acquafresca prima del 2010 lasciò l’ Inter e lo fece nella trattativa che portò Diego Milito a Milano. Il resto è storia, l’ex attaccante ricorda e parla del presente nerazzurro in questo modo: «Eravamo un po’ di persone nella trattativa, io Bonucci e Ranocchia ad esempio. Ho avuto modo di parlare con uno dei migliori direttori, Piero Ausilio, che mi aveva voluto all’Inter. Nicolò Barella lo si vede spesso qui dove sono, ma non ho sentito nessuno. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acquafresca: «Dimarco meritava l’Inter! Sion periodo difficile»

