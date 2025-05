Aci Sant' Antonio approvato il rendiconto di gestione del Comune

Il consiglio comunale di Aci Sant'Antonio ha approvato il rendiconto di gestione, un passo cruciale per la trasparenza e la responsabilità finanziaria. In un'epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è fondamentale, l'accordo tra maggioranza e opposizione dimostra un impegno collettivo verso il bene comune. Ma perché il presidente del Consiglio si è astenuto? Potrebbe rivelare dinamiche più profonde nel panorama politico locale. Scopriamo insieme le implicazioni di questa scelta!

È stato approvato, nel corso del consiglio comunale di venerdì 30 maggio, il rendiconto di gestione del comune di Aci Sant'Antonio. La votazione ha trovato l'assenso dei consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, ma è stata registrata l'astensione del presidente del Consiglio, Giuseppe.

Torre Annunziata, approvato il rendiconto. Avanzo libero di 1,2 milioni di euro

Il consiglio comunale di Torre Annunziata ha approvato il bilancio consuntivo 2024, con un avanzo libero di 12 milioni di euro.

