Acerra neonata di Giugliano perde la vita in ospedale Scatta inchiesta

Una tragedia che scuote la comunità di Giugliano: Antonietta, appena 13 giorni di vita, è deceduta in ospedale, un evento che ha sollevato interrogativi e avviato un'inchiesta. Questo triste episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione sulla salute materno-infantile, dove ogni vita conta. Un momento per riflettere sull'importanza di garantire cure sicure e di qualità nei reparti pediatrici, affinché simili drammi non si ripetano.

Un grave lutto ha colpito una famiglia di Giugliano: la piccola Antonietta, di appena 13 giorni, è deceduta nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale della clinica dei Fiori ad Acerra. La neonata era venuta alla luce all’ospedale di Frattamaggiore, dove la madre si era . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acerra, neonata di Giugliano perde la vita in ospedale. Scatta inchiesta

