Acerbi in campo con lo scarpino bucato in finale di Champions lo stesso del gol al Barcellona in semifinale

Francesco Acerbi ha sfidato la sorte indossando lo stesso scarpino bucato che gli ha portato fortuna in semifinale. Una scelta audace che risuona nel mondo dello sport, dove superstizioni e rituali spesso si intrecciano con il talento. Nonostante le avversità , Acerbi dimostra che la determinazione può fare la differenza. Chi ha bisogno di nuove scarpe quando si ha la giusta mentalità ? Scopri come i piccoli dettagli possono influenzare il grande palcoscenico del calcio!

Una scarpa bucata nella finale di Champions League. Francesco Acerbi ha deciso di non cambiare scarpini nemmeno per la partita più importante della carriera. Con quella punta ha segnato il gol. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Acerbi in campo con lo scarpino bucato in finale di Champions, lo stesso del gol al Barcellona in semifinale

Intermania, nervi tesi: curva agitata per i biglietti della finale, "vaffa" di Barella ad Acerbi e confronto nello spogliatoio

L'Inter nervosa e tesa avverte la pressione, con la curva agitata per i biglietti della finale "Vaffa".

