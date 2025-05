Accusato di maltrattamenti in famiglia davanti ai figli minori | assolto

In un contesto in cui la violenza domestica è al centro di dibattiti e campagne di sensibilizzazione, la recente assoluzione di un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia a Brindisi scuote le coscienze. La decisione del tribunale, che ha ritenuto non sussistenti le prove, porta alla luce interrogativi sulla tutela dei diritti delle vittime e sull'efficacia del sistema giuridico. Un tema cruciale che merita attenzione e riflessione.

BRINDISI - Era finito a processo con l'accusa di aver maltrattato, per almeno sei anni, la moglie, alla presenza anche dei figli minori. Per il tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, l'uomo va però assolto con la formula "il fatto non sussiste", secondo comma dell'articolo 530 del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Accusato di maltrattamenti in famiglia davanti ai figli minori: assolto

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma

Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze.

Minaccia i genitori con un’ascia: quindicenne arrestato a Napoli per maltrattamenti

Scrive ilfattoquotidiano.it: È accusato di maltrattamenti in famiglia e porto e detenzione di arma bianca il quindicenne arrestato oggi, giovedì 29 maggio, a Portici, in provincia di Napoli. A far scattare l’allarme è il padre ...

Maltrattamenti: assolto 50enne: "Vita impossibile per i genitori"

Come scrive msn.com: Una lite in famiglia, sfociata in maltrattamenti e finita davanti al giudice del tribunale di Forlì. Si è conclusa ...

L’Aquila, da 13 anni subiva violenze dal marito davanti ai quattro figli minorenni: arrestato

fanpage.it scrive: La Polizia dell’Aquila ha arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia, dopo la denuncia della moglie vittima di violenze durate 13 anni, spesso ...