Accordo internazionale per l' Unitus | Un polo universitario a Samarcanda in Uzbekistan

Un nuovo capitolo per l'istruzione internazionale: l'accordo tra Italia e Uzbekistan segna la nascita di un polo universitario a Samarcanda, grazie all'Università degli Studi della Tuscia. Un passo importante non solo per la formazione accademica, ma anche per rafforzare i legami culturali tra due nazioni. La presenza della presidente del consiglio Meloni sottolinea quanto questo progetto possa diventare un esempio di cooperazione globale nel settore dell’istruzione. Un'opportunità imperdibile!

Accordi tra Italia e Uzbekistan all'insegna delll’Università degli Studi della Tuscia. L'ateneo viterbese presente alla cerimonia a cui ha presenziato la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. In rappresentanza del rettore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Accordo internazionale per l'Unitus: "Un polo universitario a Samarcanda, in Uzbekistan"

Cerca Video su questo argomento: Accordo Internazionale Unitus Polo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

L’Unitus firma un accordo accademico con il Governo uzbeko. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

UNITUS protagonista della missione italiana in Uzbekistan: firmato accordo accademico con il governo uzbeko

Segnala msn.com: L’Università degli Studi della Tuscia ha preso parte alla cerimonia ufficiale di firma degli accordi tra Italia e Uzbekistan, svoltasi alla presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e d ...

In Uzbekistan nasce polo italiano agroalimentare grazie a Unitus

askanews.it scrive: Roma, 30 mag. (askanews) – L’Università della Tuscia ha firmato un importante accordo con il ministero dell’Agricoltura dell’Uzbekistan, durante la cerimonia ufficiale alla presenza della Presidente d ...

Economia Circolare e Cooperazione Globale: il Polo Unitus di Civitavecchia al centro del dibattito europeo

Riporta newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Si sta trasformando in un Polo Universitario ad attrattività ... Emilio Errigo, docente di Diritto Internazionale e del Mare all’Unitus e attualmente Commissario ...