Accoltellato in strada per un debito di 80 euro Fermato l’aggressore ha 80 anni… Il ferito ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Latina

Un episodio scioccante ha scosso Cisterna di Latina: un pensionato di 80 anni, in preda a una furia inaspettata, ha accoltellato un uomo di 50 anni per un debito di soli 80 euro. Questo triste evento ci porta a riflettere sull’aumento della violenza legata a conflitti economici, con una generazione anziana che sembra non esitare a usare la violenza. Riusciremo a trovare soluzioni per prevenire tali tragedie?

Un grave episodio di violenza si è verificato a Cisterna di Latina, dove un pensionato di 80 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un 50enne durante una discussione che ha avuto luogo in piazza Amedeo di Savoia. La dinamica dell'incidente. L'aggressione è avvenuta al termine di un acceso litigio tra i due uomini, che sarebbe scaturito da un credito di 80 euro che l'aggressore vantava nei confronti della vittima. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'anziano avrebbe reagito con violenza dopo aver ricevuto uno schiaffo dal 50enne, colpendolo con un coltello.

