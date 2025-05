Accoltella un uomo alla schiena a San Giovanni | l’aggressione a bordo di un autobus fermo

Un'aggressione inquietante scuote Roma: un uomo è stato accoltellato mentre si trovava su un autobus fermo a San Giovanni. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei mezzi pubblici e sull'aumento della violenza nelle città italiane. In un momento in cui la mobilità urbana dovrebbe essere sinonimo di tranquillità, i cittadini si chiedono: cosa stanno facendo le autorità per tutelare la loro incolumità? La risposta potrebbe influenzare il nostro modo di vivere le strade.

Paura a Roma nella serata di ieri: un uomo è stato accoltellato a bordo di un autobus fermo al capolinea di San Giovanni.

