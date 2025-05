Accademia Spal chiude la stagione di serie C femminile contro Venezia 1985

L’Accademia Spal si prepara a chiudere in grande stile la stagione di Serie C femminile, affrontando il Venezia 1985. Un percorso carico di emozioni e successi che segna un capitolo storico per il calcio femminile italiano. Il pubblico è invitato a sostenere le ragazze, non solo per una partita, ma per celebrare la crescita di un movimento che sta conquistando sempre più visibilità e passione. Non mancate!

Dopo nove mesi palpitanti e carichi di emozioni, domani alle 15,30 a Vigarano Mainarda contro il Venezia 1985 l’Accademia Spal terminerà il campionato di serie C femminile. È la stagione migliore della storia del movimento in rosa da quando il club di via Copparo ha intrapreso questa avventura. Del resto, mai era accaduto che la prima squadra femminile biancazzurra arrivasse così in alto in classifica. Il quinto posto è già in cassaforte da alcune giornate, ma la squadra di Leo Rossi sogna di scalare un’altra posizione proprio all’ultimo respiro. Non dipende soltanto dall’Accademia Spal, ma vale la pena provarci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Accademia Spal chiude la stagione di serie C femminile contro Venezia 1985

Spal-Milan Futuro, una partita che vale un'intera stagione DIRETTA ALLE 20

Alle 20, nel match casalingo al Mazza, la Spal affronta una partita chiave, con una Curva Ovest piena e appassionata.

