Accademia avanti tutta sulla solidarietà con gli amici di Striscia | e in 5 giorni svolti 2 300 screening

Bergamo si tinge di solidarietà con la 49ª edizione del torneo dell’Accademia dello Sport, che ha già realizzato 2.300 screening in soli cinque giorni! In un contesto dove la salute è sempre più al centro dell’attenzione, questa iniziativa dimostra come sport e prevenzione possano andare di pari passo. La combinazione di competizione e altruismo non solo unisce la comunità, ma promuove un messaggio potente: prendersi cura di sé è una vittoria per tutti!

Bergamo. Sport, solidarietà, salute: sono le tre parole chiave che stanno scandendo la 49ª edizione del torneo dell ’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo, quest’anno impreziosita da una straordinaria iniziativa focalizzata sulla prevenzione. Andando con ordine: l’attività sportiva del venerdì ha visto le fasi finali del torneo open femminile dedicato a Mirko Pedretti, che ha visto il successo 4-3 2-4 7-2 di Anastasia Grymalska. La 35enne italiana di origini ucraine è raggiante: “Questo sport dà tante soddisfazioni ed emozioni. Il consiglio che do alle giovani tenniste è di provarci e non mollare mai”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Accademia, avanti tutta sulla solidarietà con gli amici di Striscia: e in 5 giorni svolti 2.300 screening

Cerca Video su questo argomento: Accademia Avanti Tutta Solidarietà Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Accademia, avanti tutta sulla solidarietà con gli amici di Striscia: e in 5 giorni svolti 2.300 screening; Marino Magrin: Gasperini eccezionale, Lookman il mio preferito. 🔗Cosa riportano altre fonti