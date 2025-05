Accadde oggi 31 maggio | Giulio Castelli ed altre ricorrenze

Oggi, 31 maggio, celebriamo non solo il compleanno di Giulio Castelli, ma anche le storiche sfide tra Novara, Genoa e Napoli che hanno segnato la Serie A. Con ben 226 gare sul campo, queste squadre raccontano la passione del calcio italiano. E mentre Fulvio Mosca festeggia i suoi novant’anni, ci ricordiamo che ogni giocatore contribuisce a scrivere la storia di questo sport che unisce generazioni!

31 maggio: Giulio Castelli ed altre ricorrenze. Duecentoventisei gare in Serie A tra Novara, Genoa e Napoli. Cinque stagioni con la csacca partenopea. Il 31 maggio 1925 nasceva Giulio Castelli. Oggi compie novant’anni Fulvio Mosca, 10 presenze in serie A con il Palermo e 188 in cadetteria. tra rosanero, Marzotto Valdagno e Monza. Festeggia mezzo secolo Claudio Bellucci, il quale debuttò nel massimo campionato in Milan-Sampdoria dl 13 marzo ’94. Il 31 maggio 1995 si spegneva Roberto Serone, che in A vestì la maglia del Torino. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 31 maggio: Giulio Castelli ed altre ricorrenze

Il 31 maggio, alle ore 18:00, la Fondazione Filiberto e Bianca Menna di Salerno ospiterà l'inaugurazione dell'installazione Elèktron di Giulio Delvè.

Scrive fremondoweb.com: Ramses II è una delle figure più grandi, predominanti e importanti della storia dell’Antico Egitto. Chiamato anche Ramses il Grande, era il faraone dall’inconfondibile capigliatura rossa, che salì al ...

Segnala firenzetoday.it: A Peteano una pattuglia di carabinieri, accorsa in seguito ad una telefonata, incappa in una bomba: tre le vittime. L'attentato è impropriamente noto come Strage di Peteano: oroscopo, ricorrenze, avve ...

