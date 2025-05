Abusivismo truffe e reati ambientali | Serve un commissariato di polizia

In un'epoca in cui la tutela dell'ambiente e la sicurezza urbana diventano priorità per le comunità, la proposta di un commissariato di polizia dedicato all'abusivismo e ai reati ambientali è un passo fondamentale. Coinvolgere i cittadini come “sorveglianti” del proprio territorio può creare una rete di responsabilità collettiva. Ogni gesto conta: dalla corretta gestione dei rifiuti a una maggiore vivibilità degli spazi pubblici, il futuro è nelle nostre mani!

Far diventare il cittadino un ‘sorvegliante’ - è stata usata proprio questa parola - della propria quotidianità. E lavorare su una maggiore consapevolezza del fatto che stiamo parlando del nostro futuro. Che l’argomento siano i rifiuti o la necessità di fare in modo che un giardino pubblico sia frequentato di più, ma soprattutto nel modo giusto. Questi alcuni dei principali messaggi lanciati dal convegno sul tema ‘ Campi Bisenzio, sicurezza urbana: criticità, buone pratiche e prospettive’, promosso dal gruppo Fare Città e organizzato dall’Ana-UGL da un’idea di Vittorio Pasqua. L’occasione per prendere in esame che momento sta vivendo Campi dal punto di vista della sicurezza – e quanto è stato fatto in questi due anni di amministrazione – ma anche per fare un’analisi più ampia prendendo in esame i territori circostanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Abusivismo, truffe e reati ambientali: "Serve un commissariato di polizia"

