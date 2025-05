Abraham fa un regalo all’Inter | l’ex Milan porta il nuovo bomber

Tammy Abraham, dall’ombra del Milan a possibile protagonista dell’Inter: un colpo di scena che scuote il panorama calcistico. Con dieci gol e sette assist in tasca, l’ex bomber rossonero torna a Roma con nuove ambizioni. Questo valzer del calciomercato non è solo un cambio di maglia, ma un segnale forte di come le rivalità possano trasformarsi in opportunità. Sarà l’inizio di una nuova era per i nerazzurri?

Da ex bomber del Milan ad “aiutante” dell’Inter: la decisione che coinvolge Tammy Abraham può fare le fortune dei nerazzurri. I dettagli del valzer di calciomercato. Dieci gol e sette assist è il bottino finale con il quale Tammy Abraham si ripresenterà alla Roma, alla conclusione del prestito stagionale al Milan. L’attaccante inglese proverà a giocarsi la sua seconda chance con i giallorossi, ai quali è legato da un contratto fino al giugno del 2027. La sua permanenza e l’eventuale centralità nel progetto giallorosso evidentemente dipenderà anche da chi siederà in panchina. (LaPresse) – tvplay Potrebbe trattarsi di Gian Piero Gasperini, ma è una situazione in evoluzione fra le parti, che coinvolge anche l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Abraham fa un regalo all’Inter: l’ex Milan porta il nuovo bomber

Coppa Italia, la finale Milan-Bologna: sblocca Ndoye. Conceicao all'attacco, mette dentro anche Abraham Live 0-1

All'Olimpico, l'attesa finale di Coppa Italia vede sfidarsi Milan e Bologna. I rossoneri, già detentori di cinque trofei, cercano riscatto dopo nove finali perse.

