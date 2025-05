Abitualmente frequentato da parte di soggetti con precedenti di polizia Disposta la chiusura di un locale a Sezze

Un locale di Sezze, abitualmente frequentato da individui con precedenti penali, è stato chiuso dai Carabinieri dopo un’accurata serie di controlli. La sospensione della licenza per dieci giorni evidenzia un trend crescente di vigilanza su esercizi commerciali in contesti a rischio. Questo episodio invita a riflettere sull'importanza della sicurezza nei luoghi di aggregazione e sulla lotta alla criminalità. Un passo avanti per una comunità più sicura.

Un noto esercizio commerciale di Sezze è stato temporaneamente chiuso dopo una serie di controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Sezze. Il provvedimento, che prevede una sospensione della licenza per un periodo di 10 giorni, è stato emesso a seguito di riscontri emersi durante specifiche attività di monitoraggio delle attività commerciali locali. I controlli dei Carabinieri. Secondo quanto riportato dal comando provinciale dell'arma in un suo comunicato, nel corso di intensificati controlli sul territorio, i Carabinieri hanno rilevato frequenti presenze sospette all'interno dell'esercizio commerciale.