Abbattere la Tari e creare nuovi modelli sostenibili per l' ambiente | nasce uno sportello alla Confcommercio

Scopri come abbattere la Tari e dare una spinta alla sostenibilità! Giovedì 5 giugno, Confcommercio Palermo lancia il suo innovativo "Sportello Tari", un'iniziativa che non solo mira a ridurre i costi per le aziende, ma promuove anche modelli ecologici attraverso il riciclo. In un'epoca in cui la sostenibilità è diventata fondamentale per il business, questo sportello rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera coniugare economia e responsabilità ambientale. Non man

Come abbattere i costi sostenuti dalle aziende per il pagamento della Tari e nello stesso tempo dare vita a nuovi modelli di sostenibilità ambientale attraverso il riciclo dei rifiuti. Confcommercio Palermo presenterà giovedì 5 giugno alle 15, nella sua sede, il nuovo "Sportello Tari" pensato per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Abbattere la Tari e creare nuovi modelli sostenibili per l'ambiente: nasce uno sportello alla Confcommercio

Cerca Video su questo argomento: Abbattere Tari Creare Nuovi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

«Parte dell’avanzo di amministrazione per abbattere gli aumenti della Tari»

Lo riporta msn.com: Tra queste, spiccano il noleggio operativo dei nuovi cassonetti con l’introduzione ... è arrivato il via libera alle nuove tariffe della Tari, che prevedono un aumento medio del 7,8% (5% ...

"Per abbattere la Tari il Comune ha speso 112mila euro nel 2021"

Da lanazione.it: Spiega: "Il Regolamento Tari già da anni prevede per circoli territoriali, associazioni di volontariato e istituzioni riconosciute dal Comune che svolgono attività esclusivamente di carattere ...

Tari, sconti per la differenziata, previsti quindici nuovi mini-impianti

Segnala ilmessaggero.it: Da subito con uno sconto sulla Tari, in prospettiva con l'applicazione ... L'obiettivo finale è invece quello di realizzare 120 nuovi impianti di piccola taglia per lavorare 9.600 tonnellate ...