Abbassare l’impunibilità dei ragazzi dai 14 ai 12 anni Lettera

La tragica morte di Martina Carbonaro, una giovane vita spezzata, solleva interrogativi inquietanti sulla responsabilità e l'impunibilità nel nostro Paese. La proposta di abbassare l'età della responsabilità penale da 14 a 12 anni non è solo un tema di giustizia, ma un appello a riconsiderare il ruolo dei giovani nella società. È tempo di agire, di garantire un futuro più sicuro per tutti. La riflessione è urgente e necessaria.

Inviata da Mario Bocola - L’atroce fine di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni barbaramente uccisa dal suo fidanzato diciottenne all’interno di un casolare abbandonato ci impone tutti ad una profonda riflessione come società civile, giovani, genitori, scuola, Stato e Chiesa. Occorre adottare misure forti ed incisive come quella di abbassare l’impunibilità dei ragazzi dai 14 ai 12 anni. Sarebbe, infatti, la cosa più urgente da fare contro gli episodi di violenza da parte degli adolescenti e tra pari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

