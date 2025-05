A23 chiusa dal 3 al 4 giugno le alternative

L'A23 si ferma per il rifacimento della pavimentazione, ma gli spostamenti non si bloccano! Dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 giugno, la stazione di Gemona Osoppo sarà chiusa. Ma non temete: ci sono percorsi alternativi da esplorare per raggiungere Udine o Tarvisio. Questo intervento rientra in un trend più ampio di miglioramento delle infrastrutture stradali in Italia. Pronti a scoprire nuove rot

L'A23 chiude per la notte. Dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 giugno, per consentire il rifacimento della pavimentazione, la stazione di Gemona Osoppo sulla A23 Udine-Tarvisio sarà chiusa in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio.

I Playa desnuda al castello di Udine il 15 giugno

Il 15 giugno, il Castello di Udine ospiterà un evento imperdibile per celebrare i vent'anni dei Playa Desnuda, la band friulana che, nata quasi per scherzo, ha conquistato il pubblico europeo.

