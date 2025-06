A Viterbo e Vetralla nasce Futura | un aiuto per donne vittime di violenza disabili famiglie fragili e persone discriminate

A Viterbo e Vetralla nasce "Futura", un progetto innovativo che offre supporto a donne vittime di violenza, disabili e famiglie fragili. A partire dal 3 giugno 2025, gli sportelli saranno un faro di speranza per chi ha bisogno di rinascere. In un'epoca in cui l'inclusione sociale è più cruciale che mai, "Futura" rappresenta un passo concreto verso l'autonomia e l'indipendenza. Scopri come questo progetto sta cambiando le vite!

Aprono al pubblico da martedì 3 giugno 2025 a Viterbo e a Vetralla gli sportelli del progetto "Futura. Nuove opportunitĂ per l'autonomia e l'indipendenza", promosso dalle cooperative sociali Alicenova (capofila) e Il Pungiglione, i distretti socio-sanitari VT3 e VT4 e cofinanziato da Unione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - A Viterbo e Vetralla nasce "Futura": un aiuto per donne vittime di violenza, disabili, famiglie fragili e persone discriminate

A Viterbo e Vetralla nasce "Futura": un aiuto per donne vittime di violenza, disabili, famiglie fragili e persone discriminate

A Viterbo e Vetralla, un faro di speranza si accende con "Futura", il progetto dedicato a donne vittime di violenza, disabili e famiglie fragili.

