A Teggiano domenica 1 giugno la 30esima edizione della Strateggiano organizzata dalla Pro loco

Domenica 1 giugno, Teggiano si prepara a festeggiare la sua 30esima edizione della Strateggiano, un evento che celebra il gioco, l'intelligenza e la tradizione. Sotto la guida di Biagio Matera, la Pro Loco promuove un'iniziativa che non è solo un gioco, ma un momento di aggregazione che unisce famiglie e amici, in linea con la crescente voglia di riscoprire le tradizioni locali. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica!

Tutto pronto a Teggiano per la 30esima edizione della Strateggiano, evento organizzato dalla Pro Loco Teggiano, guidata dal presidente Biagio Matera, in programma domani, domenica 1° giugno. Un appuntamento diventato tradizione – fanno sapere dalla Pro Loco -, reso possibile anche grazie al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A Teggiano domenica 1° giugno la 30esima edizione della Strateggiano organizzata dalla Pro loco

Cerca Video su questo argomento: Teggiano Domenica 1 Giugno Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Teggiano, domenica 1° giugno appuntamento con la 30esima Strateggiano; 1,2 E 3 GIUGNO: TEGGIANO CELEBRA IL SANTO PATRONO SAN CONO; Teggiano: il 1° giugno torna la “Strateggiano”, la tradizionale passeggiata ecologica organizzata dalla Pro Loco; Cultura, domenica 1 e la festa della Repubblica il 2 giugno musei e siti statali aperti gratuitamente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Teggiano: il 1° giugno torna la “Strateggiano”, la tradizionale passeggiata ecologica organizzata dalla Pro Loco

Si legge su ondanews.it: La passeggiata ecologica lungo le frazioni di Teggiano, giunta alla sua 30^ edizione, è organizzata dalla Pro Loco guidata da Biagio Matera. Il punto di ritrovo è alle ore 8 a Pantano, a seguire ...

Il 1° giugno torna la #domenicalmuseo: ingresso gratuito per una giornata di cultura a costo zero

Lo riporta greenme.it: Domenica 1° giugno 2025 musei gratis in Italia: Colosseo, Musei Capitolini, Pinacoteca di Brera e centinaia di siti culturali. Guida completa orari e prenotazioni.

Domenica 1° giugno ingresso gratuito nei musei statali con l’iniziativa #domenicalmuseo

Si legge su ravennanotizie.it: Torna domenica 1° giugno l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente l’accesso gratuito a musei e ...