A scuola ‘Corsa contro la fame’ in aiuto ai più poveri del mondo

Una vera e propria corsa contro la fame: il 31 maggio a Castelfranco, gli studenti si mobilitano per aiutare i più bisognosi del mondo. In un’epoca in cui la consapevolezza sociale è fondamentale, questa iniziativa sottolinea l'importanza di agire contro le ingiustizie globali. Ogni passo conta: partecipare significa non solo correre, ma anche diffondere un messaggio potente di solidarietà e responsabilità. Unisciti a loro e fai la differenza!

Castelfranco, 31 maggio 2025 – La fame che sono costretti a patire molti popoli è una delle piaghe più dolorose del mondo. Forse la più dolorosa insieme alla guerra. E se consideriamo che, molto spesso, fame e guerra sono un terribile binomio che interi popoli devono affrontare e sopportare, possiamo capire in quali condizioni milioni di persone, tantissimi bambini, vivono ogni giorno. Per questi motivi l’iniziativa “ Corsa contro la fame ” alla quale l’Istituto comprensivo di Castelfranco ha aderito quest’anno per la prima volta assume un significato enorme. Soprattutto per sensibilizzare ed educare le giovani generazioni a rendersi utili a combattere questi problemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A scuola ‘Corsa contro la fame’ in aiuto ai più poveri del mondo

Onu:"fame acuta" per uno su 5 nel mondo

Nel mondo, la crisi della fame acuta sta raggiungendo proporzioni allarmanti. Secondo il Fsin, oltre 295 milioni di persone in 53 paesi affrontano questa emergenza, con un incremento di quasi 14 milioni rispetto al 2023.

