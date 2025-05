A Roma l’unico stadio per ora è una mostra al Maxxi

A Roma, l'unico stadio è una mostra al MAXXI, un evento che non poteva arrivare in un momento più significativo! Con la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata alle porte, questa esposizione celebra la passione calcistica della città. Un'occasione imperdibile per esplorare il legame tra sport e architettura, mentre si sogna già il futuro dei giallorossi. Scopri come il calcio può trasformare anche l'arte!

Cade proprio al momento giusto questa esposizione, dato che siamo alle battute finali per l’inizio della costruzione del nuovo stadio della Roma, in quel di Pietralata, appena gli. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A Roma l’unico stadio (per ora) è una mostra al Maxxi

Stadio della Roma, tensione a Pietralata. Cantiere rinviato

...situazione è degenerata, si è generata un'atmosfera di conflitto e disagio. I comitati locali, preoccupati per l'impatto del cantiere sulla comunità, hanno mobilitato i residenti nel tentativo di fermare l'iter dei lavori.

Cerca Video su questo argomento: Roma Unico Stadio Mostra Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stadi e mito al MAXXI: visita guidata gratuita il 31 maggio; Il Ferraris incluso nella mostra Stadi. Architettura e mito del MAXXI a Roma. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus.com - L’Allianz Stadium in mostra al MAXXI di Roma

Scrive tuttojuve.com: La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha rivelato che l'Allianz Stadium sarà protagonista fino al 26 ottobre al museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma: ...

Juve, l’Allianz Stadium sarà in mostra al MAXXI

Segnala msn.com: Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'Allianz in mostra al MAXXI. L'articolo Juve, l’Allianz Stadium sarà in mostra al MAXXI proviene da JuveNews.

L’Allianz Stadium in mostra al MAXXI di Roma

Segnala informazione.it: C’è anche l’Allianz Stadium tra i protagonisti della mostra “Stadi. Architettura e mito”, fino al 26 ottobre al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. L’esposizione, che riunisce 5 ...