A Roma la manifestazione contro il dl sicurezza | “In migliaia in piazza per il decreto della paura”

A Roma, migliaia di persone hanno sfilato contro il DL Sicurezza, un decreto che solleva preoccupazioni e divisioni nel Paese. La manifestazione, partita da Piazza Vittorio Emanuele II, rappresenta una risposta collettiva a un clima di paura crescente. Questo evento sottolinea un trend più ampio: la mobilitazione civica sta tornando al centro del dibattito pubblico. Un segnale forte e chiaro: la società non è silenziosa.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico

Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

