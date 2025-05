A Roma il corteo contro il dl sicurezza spunta bandiera Decima Mas

A Roma, il corteo contro il dl sicurezza ha acceso i riflettori su un tema caldo: la libertà di espressione. Tra le bandiere, spunta quella della Decima Mas, simbolo controverso. Questa manifestazione non è solo un evento locale, ma riflette un trend più ampio in tutta Italia, dove cresce la preoccupazione per le restrizioni alla protesta. Mentre il dibattito infiamma, quale sarà il futuro della democrazia nel nostro Paese?

Milano, 31 mag. (askanews) - È partita a Roma da piazza Vittorio Emanuele II la manifestazione nazionale contro il dl sicurezza organizzata da varie sigle sociali e politiche che hanno aderito alla rete "A pieno regime". Nel corteo, diretto a piazzale Ostiense, sono confluiti anche gli studenti partiti da piazza Aldo Moro. Dopo i disordini del 26 maggio, quando un gruppo di manifestanti si era scontrato con la polizia nel corso di una manifestazione contro lo stesso provvediento, lo schieramento di forze dell'ordine è imponente. Il concentramento è cominciato intorno alle 14 e l'attesa è di circa 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Roma il corteo contro il dl sicurezza, spunta bandiera Decima Mas

Il corteo pro-Palestina a Roma: "Israele terrorista"

Oggi, 17 maggio, si è svolto a Roma un corteo pro-Palestina, partito da piazza dell'Indipendenza. Sotto lo striscione “Stop al genocidio, Israele terrorista”, un centinaio di studenti ha sfilato con bandiere palestinesi, esprimendo la loro protesta contro le violenze nel conflitto.

Cerca Video su questo argomento: Roma Corteo Contro Dl Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

«Diritti in piazza a Roma». Oggi il grande corteo No decreto sicurezza; Sabato 31 maggio in piazza contro il Dl Sicurezza e per la democrazia; Roma, tensione al corteo contro il DL Sicurezza: scontri tra manifestanti e polizia; Corteo No Ddl sicurezza: 20mila in piazza a Roma, massima attenzione dopo gli scontri di piazza Barberini. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Dl Sicurezza, il corteo a Roma: la diretta – “Alziamo la testa contro lo Stato di paura”, il via alla manifestazione

Come scrive ilfattoquotidiano.it: Migliaia di persone riunite a Piazza Vittorio Emanuele a Roma, per il corteo contro il provvedimento. Extinction Rebellion: "Noi pedinati e perquisiti" ...

Roma, manifestazione contro il dl sicurezza: partito il corteo

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Manifestazione oggi a Roma contro il dl Sicurezza, il percorso del corteo e le strade chiuse

Da fanpage.it: La manifestazione contro il dl Sicurezza partirà sabato 31 maggio alle ore 14 da piazza Vittorio Emanuele II, per poi concludersi a piazzale Ostiense ...