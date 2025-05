A Roma il congresso di Forza Italia Giovani | la delegazione sannita nel giorno di Fedez

A Roma, il Congresso di Forza Italia Giovani segna una tappa fondamentale per il futuro del partito, proprio mentre il mondo della musica celebra Fedez. La delegazione sannita, con nomi di spicco come Emanuel Cocco e Angelo Piazza, porta un messaggio di rinnovamento e partecipazione. Questo evento non è solo una questione politica, ma riflette un trend più ampio: l’importanza della voce dei giovani nella costruzione dell’Italia di domani. Sarà interessante vedere come queste nuove energie influenzeranno il panorama politico!

Tempo di lettura: < 1 minuto Al Palazzo dei Congressi di Roma si è riunita tutta la classe dirigente del futuro di Forza Italia. Nel giorno che ha visto l’elezione di Simone Leoni come segretario nazionale, a rappresentare il Sannio c’era anche una delegazione dĂ­ forzisti composta da Emanuel Cocco, Angelo Piazza, Giampietro Leone, oltre alla coordinatrice provinciale Fiorenza Cennicola. Grande attenzione all’ospite di giornata, il rapper Fedez su cui si è espresso il leader di Forza Italia, Antonio Tajani: “ Se si ascolta qualcuno che la pensa in maniera diversa vuol dire che tutti questi giovani sono convinti di quello che pensano e si confrontano con gli altri, soltanto chi è debole, ha un pensiero debole e ha paura di confrontarsi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Roma il congresso di Forza Italia Giovani: la delegazione sannita nel giorno di Fedez

