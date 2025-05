A rilento i lavori per il nuovo mercato Vascone Cacciotto | Per i commercianti 78 giorni di agonia

I lavori per il nuovo mercato Vascone di Cacciotto procedono a rilento, lasciaando i commercianti in una situazione di stallo ormai da 78 giorni. Questo ritardo non è solo un problema locale: rappresenta un campanello d'allarme sulla gestione della riqualificazione urbana nelle nostre città. La frustrazione dei venditori evidenzia come il progresso troppo lento possa minare la vitalità del commercio. È tempo di riflettere sull'importanza di un'urbanistica efficiente e tempestiva!

Ancora polemiche sui lavori al mercato Vascone. Il presidente del terzo Quartiere, Alessandro Cacciotto, interviene nuovamente criticando la lentezza degli interventi di riqualificazione iniziati lo scorso marzo e che hanno comportato il trasferimento provvisorio dei commercianti lungo il.

Lavori in piazza Garibaldi, Ginefra (Teti): "Poca chiarezza su gestione dei parcheggi eliminati e spostamento del mercato"

L'avvio dei lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Chieti, finanziati dal Pnrr, solleva interrogativi tra residenti ed esercenti.

