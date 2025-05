A Pontecagnano è un successo il premio scolastico Il Muretto Storie di incontri ed amicizie | ecco i vincitori

A Pontecagnano, il Premio Scolastico "Il Muretto" ha brillato, celebrando le storie di incontri e amicizie tra gli studenti. Nella suggestiva Mediateca comunale “Alda Merini”, alunni degli Istituti "Moscati" e "Picentia" hanno ricevuto riconoscimenti per la loro creatività. In un periodo in cui l'inclusione sociale è più importante che mai, queste storie dimostrano come i legami umani possano costruire ponti, non muri. Scopri

Nella sala Mediateca comunale "Alda Merini" a Pontecagnano Faiano, sono stati premiati gli alunni e le alunne degli Istituti comprensivi "Moscati" e "Picentia" che hanno partecipato alla prima edizione del concorso "Il Muretto. Storie di incontri ed amicizie" dedicato all'accoglienza e.