A Pisa fervono i preparativi per la Luminara di San Ranieri e gli eventi del Giugno Pisano 2025

Pisa si prepara a brillare con la Luminara di San Ranieri, il cuore pulsante del Giugno Pisano 2025. I Lungarni si vestono a festa, mentre la città si prepara a vivere un'esperienza unica tra tradizione, colori e cultura. La Luminara, simbolo di comunità e devozione, ci invita a riscoprire il legame profondo tra passato e futuro. Non perdere l’occasione di partecipare a questo straordinario evento, la magia ti aspetta!

Da giorni i Lungarni di Pisa si animano con le operazioni di montaggio delle biancherie in vista della tradizionale Luminara di San Ranieri, che si terrà la sera del 16 giugno, vigilia della festa dedicata al patrono della città. Ma il programma del Giugno Pisano 2025 è ricco di appuntamenti che si susseguiranno per tutto il mese. Nei prossimi giorni partirà inoltre la campagna di affissioni con le nuove grafiche promozionali dedicate alle principali tradizioni cittadine: oltre alla Luminara, la Regata di San Ranieri del 17 giugno e il Gioco del Ponte, in programma sabato 28 giugno.

