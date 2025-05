a pigra in funivia riparte l impianto della speranza per il borgo montano

La funivia di Pigra è tornata a solcare i cieli, un segnale di speranza per il borgo montano e un invito a riscoprire le bellezze delle Alpi lombarde. Con tariffe accessibili e un servizio attivo nei weekend, questo impianto non solo riaccende l’entusiasmo dei turisti, ma si inserisce in un trend crescente: la rinascita del turismo sostenibile. Scopri perché visitare Pigra può essere la tua prossima avventura!

Pigra (Como), 31 maggio 2025 – È tornata in attività da ieri la funivia di Pigra, sotto la gestione di Atm che per ora ha sarà in funzione durante i week-end da venerdì a domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 18, in attesa di ampliare il proprio servizio. Un ritorno gradito, soprattutto per i turisti che a prezzi economici, 4,10 euro il costo del biglietto singolo e 5,50 euro per andata e ritorno, da Argegno in pochi minuti potranno salire fino a Pigra e da lì godere una vista mozzafiato del lago oppure avventurarsi lungo i sentieri delle montagne dell’Alto Lago. Chiusa dal 24 gennaio scorso la funivia per lavori di manutenzione l a funivia sarebbe dovuta tornare in funzione già il 15 aprile scorso, in tempo per la Pasqua, ma lo stop è stato prolungato per consentire di completare tutti gli interventi di messa in sicurezza imposti dall’Agenzia nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it