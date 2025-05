A Parigi imbrattatate di vernice verde alcune istituzioni ebraiche

A Parigi, il quartiere del Marais è stato teatro di atti vandalici contro le istituzioni ebraiche, con sinagoghe e memoriali imbrattati di vernice verde. Questo episodio inquietante si inserisce in un contesto europeo segnato da un aumento dell'antisemitismo e delle tensioni sociali. È fondamentale riflettere su come tali atti minaccino la memoria storica e il rispetto per la diversità. Cosa possiamo fare per fermare questa spirale di odio?

Milano, 31 mag. (askanews) - Atti vandalici contro le istituzioni ebraiche a Parigi. In queste immagini si vedono la sinagoga Agoudas Hakehilos e il memoriale dell'Olocausto ricoperti di vernice verde. Al momento non sono stati rinvenuti messaggi o rivendicazioni di responsabilità. Tutte le azioni sono avvenute nello stesso quartiere, il Marais: la sinagoga di rue des Tournelles, il memoriale dell'Olocausto, la sinagoga Agoudas Hakehilos e il ristorante "Chez Marianne". "Con gli atti 'militanti', sappiamo dove si comincia ma non dove si finisce", ha denunciato su X il sindaco di Paris Centre, Ariel Weil, condannando quanto accaduto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Parigi imbrattatate di vernice verde alcune istituzioni ebraiche

