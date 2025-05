A Monaco di Baviera tutto pronto per lo spettacolo della Champions League | Psg-Inter la finale 0-0 LA DIRETTA

Monaco di Baviera si trasforma nella capitale del calcio europeo: stasera PSG e Inter si sfidano nella finale di Champions League, un confronto che promette emozioni forti. Mentre il mondo si ferma per applaudire le stelle in campo, l’attesa cresce per vedere se la storia si scriverà con il trionfo francese o se gli azzurri porteranno a casa il trofeo. Chi avrà la meglio? La risposta è nell'aria!

La serata delle stelle a Monaco di Baviera. Paris Saint Germain e Inter si affrontano nella finale che vale la conquista della Champions League. Le formazioni ufficiali PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,.

