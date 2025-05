A Monaco di Baviera lo spettacolo della Champions League | Psg-Inter la finale Hakimi e Doué portano i parigini avanti Inter frastornata 2-0 LA DIRETTA

A Monaco di Baviera, la Champions League si accende con una finale da sogno: PSG contro Inter. I parigini, trascinati da Hakimi e Doué, partono forte, portandosi avanti 2-0 e lasciando l'Inter frastornata. In un momento in cui il calcio europeo è più competitivo che mai, questa sfida rappresenta non solo un trofeo, ma la lotta per la supremazia continentale. Chi conquisterà la gloria? La tensione cresce!

La serata delle stelle a Monaco di Baviera. Paris Saint Germain e Inter si affrontano nella finale che vale la conquista della Champions League. Le formazioni ufficiali PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Monaco di Baviera lo spettacolo della Champions League: Psg-Inter la finale. Hakimi e Doué portano i parigini avanti, Inter frastornata 2-0 LA DIRETTA

Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!»

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG.

