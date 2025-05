A Milano i funerali di Teresa Meneghetti l' 82enne uccisa da un ex vicino di casa 15enne

A Milano, il dolore si fa strada tra le lacrime dei funerali di Teresa Meneghetti, l'82enne vittima di un tragico omicidio. La figlia Silvia, con grande coraggio, promette giustizia per una madre che ha dedicato la vita ad aiutare gli altri, persino chi ha compiuto l'irreparabile. Questo tragico episodio getta luce su un tema scottante: la violenza giovanile e la necessità di interventi sociali più incisivi. La comunità è chiamata a rif

"Chiederò giustizia per mia mamma. Era una persona meravigliosa. Ha sempre aiutato tutti, anche quello che è stato il suo assassino". A parlare è Silvia, la figlia di Teresa Meneghetti, 82 anni, uccisa in casa sua a Milano da un 15enne suo ex vicino di appartamento. Oggi si sono celebrati i funerali della donna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Milano i funerali di Teresa"Meneghetti, l'82enne uccisa"da un ex vicino di casa 15enne

Chi era Emma Teresa Meneghetti, l’anziana uccisa da un 15enne a Milano: era amica di famiglia del ragazzo

Emma Teresa Meneghetti, un'anziana di 82 anni, è stata tragicamente uccisa da un ragazzo di 15 anni, con il quale aveva un legame di amicizia tra famiglie.

Milano, i funerali di Teresa Meneghetti. La figlia: "Pene severe anche per i minorenni"

Teresa Meneghetti uccisa da un 15enne, la figlia: «Per i minori ci vogliono le stesse pene degli adulti, noi abbiamo avuto l'ergastolo»

L’addio a Terry, uccisa da un quindicenne. La figlia: ai ragazzi pene come agli adulti. Sanno bene cosa fanno

