A metà giugno sarà in tour per i 30 anni di Come saprei

A metà giugno, Giorgia festeggerà i 30 anni di "Come saprei" con un tour imperdibile. Un'occasione non solo per rivivere la sua musica, ma anche per riflettere sul potere che esercita come artista e icona di empowerment femminile. Anche se non si definisce apertamente femminista, il suo impatto è innegabile. Preparati a un viaggio emozionante tra note e significati, dove ogni canzone racconta una storia di forza e libertà!

C onfesso a Giorgia di aver chiesto informazioni su di lei all'intelligenza artificiale. Ho cercato una definizione dal punto di vista dell'empowerment. Per curiosità, chioso. «E allora, cosa ti ha detto?» chiede interessata, con il suo piglio spontaneo. Glielo leggo: «Pur non essendosi mai definita femminista militante, Giorgia ha fatto della sua autenticità, fragilità e complessità personale il suo atto politico». Giorgia in lacrime sul palco di Sanremo 2025, delusione e orgoglio: «Hai vinto tu» X La cantante sbotta in una risata: «Mi piace, mi ci ritrovo, vorrei essere ricordata così nell'eternità».

Meteo, Giuliacci: “Estate in ritardo, niente costume fino a metà giugno. E forse anche oltre”

L'estate si fa attendere, con il meteo di Giuliacci che annuncia temperature fresche e la possibilità di rinviare l'uso del costume fino a metà giugno e oltre.

