a lisbona un installazione artistica ricorda i bambini morti a gaza

Per alcune ore, nel pomeriggio di venerdì a Lisbona in Portogallo, un'installazione artistica realizzata con giocattoli e vestiti per bambini ha voluto richiamare l'attenzione sulle migliaia di bambini uccisi negli ultimi mesi di conflitto a Gaza. L'iniziativa è stata organizzata da gruppi della società civile in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia, che in Portogallo si celebra domenica 1° giugno. Per giorni gli organizzatori hanno raccolto donazioni di vestiti e giocattoli per bambini per riempire l'intera Rua do Carmo, una delle strade più iconiche del centro storico di Lisbona.